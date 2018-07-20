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«АвтоВАЗ» уходит в корпоративный отпуск до 12 августа
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«АвтоВАЗ» уходит в корпоративный отпуск до 12 августа 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
С понедельника волжский автозавод уходит в традиционный корпоративный отпуск. О том, что с 21 июля отечественный автопроизводитель отправляет своих сотрудников на трехнедельные летние каникулы, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗ». Как сообщается на официальном сайте компании, плановый корпоративный отпуск продлится по 12 августа. В пресс-релизе уточняется, что вместе с «АвтоВАЗом» в корпоративный отпуск уходит и Ижевский автозавод.
Напомним, автозавод LADA Ижевск входит в Группу «АвтоВАЗ». Предприятие считается одной из основных производственных площадок по выпуску легковых автомобилей в нашей стране. Предприятие располагает технологией полного цикла производства (от штамповки до сборки) и выпускает автомобили семейства «LADA Vesta» — классическая «LADA Vesta», «LADA Vesta SW» и «LADA Vesta SW Cross».
Отмечается, что плановый отпуск, в который уйдут сотрудники предприятий Группы «АвтоВАЗ», никак не скажется на модернизации производства: продолжится плановая модернизация оборудования, а также необходимые ремонтные работы. На продажи вазовских моделей предстоящие каникулы никак не повлияют: компания позаботилась о достаточном запаса товарных машин. Все модели «АвтоВАЗа» можно купить у официальных дилеров «LADA».
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые шесть месяцев этого года волжский автозавод реализовал на российском рынке 169 884 легковых и легких коммерческих автомобилей «LADA», улучшив свой прошлогодний показатель на 21,1%. Эти цифры стали лучшим отечественной марки за последние четыре года. В июне, который для «АвтоВАЗА» стал самым удачным месяцем 2018 года, дилерам удалось продать 31 404 авто (+14,6%). Помимо этого, в прошлом месяце на внешних рынках было продано 3 508 вазовских машин, это на 34% больше, чем прошлогодний результат. Охотнее всего продукцию «LADA» по итогам первого полугодия покупали автомобилисты Белоруссии и Казахстана.
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