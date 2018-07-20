«АвтоВАЗ» уходит в корпоративный отпуск до 12 августа

С понедельника волжский автозавод уходит в традиционный корпоративный отпуск. О том, что с 21 июля отечественный автопроизводитель отправляет своих сотрудников на трехнедельные летние каникулы, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗ» . Как сообщается на официальном сайте компании, плановый корпоративный отпуск продлится по 12 августа. В пресс-релизе уточняется, что вместе с «АвтоВАЗом» в корпоративный отпуск уходит и Ижевский автозавод.

Напомним, автозавод LADA Ижевск входит в Группу «АвтоВАЗ». Предприятие считается одной из основных производственных площадок по выпуску легковых автомобилей в нашей стране. Предприятие располагает технологией полного цикла производства (от штамповки до сборки) и выпускает автомобили семейства «LADA Vesta» — классическая «LADA Vesta», «LADA Vesta SW» и «LADA Vesta SW Cross».

Отмечается, что плановый отпуск, в который уйдут сотрудники предприятий Группы «АвтоВАЗ», никак не скажется на модернизации производства: продолжится плановая модернизация оборудования, а также необходимые ремонтные работы. На продажи вазовских моделей предстоящие каникулы никак не повлияют: компания позаботилась о достаточном запаса товарных машин. Все модели «АвтоВАЗа» можно купить у официальных дилеров «LADA».