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Московское УФАС возбудило дело против страховой компании «ВСК» из-за логотипа FIFA в рекламе
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Московское УФАС возбудило дело против страховой компании «ВСК» из-за логотипа FIFA в рекламе 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Дело возбудили против страховой компании «ВСК» из-за использования в рекламной акции логотипа FIFA. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (Московское УФАС России).
«Московское УФАС России возбудило дело против страховой компании «ВСК». Страховщик нарушил п. 2, 3 и 4 ч. 1 ст. 20 закона о порядке проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в России и ст. 14.8 закона о защите конкуренции», — говорится в сообщении.
Как поясняется, «ВСК» разместила на сайте акцию для увеличения количества пользователей своего нового мобильного приложения, где использовала в названии «чемпионат мира по футболу 2018» и «FIFA». При этом компания упомянула, что акция приурочена к мундиалю. «ВСК» предлагала скидку 25% при покупке услуг через приложение с использованием специального промокода. Акция действовала в течение ЧМ-2018. Сам промокод можно было узнать, посмотрев рекламный ролик «ВСК» в YouTube.
«На своем сайте «ВСК» пояснила, что рекламный ролик появится именно 15 июня. При этом страховщик указал, что ролик будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ» во время трансляции всех футбольных матчей турнира, в YouTube и на сайтах-партнерах, а также в социальных сетях. Акция продолжилась и в социальной сети Facebook. «ВСК» предложила сделать прогноз результата матча Россия-Испания. За верный прогноз компания обещала призы. В посте «ВСК» использовала официальный логотип FIFA. Подобная акция также была размещена «ВКонтакте», — указано в сообщении.
Отмечается, что рассмотрение дела состоится 26 июля 2018 г. В случае, если нарушение будет доказано, «ВСК» может получить штраф в соответствии со ст. 14.33 КоАП РФ в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
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