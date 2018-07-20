Антонов рассказал о консультациях с США по ДРСМД

«Закрытые консультации у нас идут. Я был всегда противником того, чтобы рассказывать детали о переговорах и общаться через СМИ. Я всегда был за то, чтобы все проблемы, все шероховатости обсуждать в закрытом режиме и давать уже международной общественности, общественности США и России уже результаты», — сказал посол.

Он отметил, что никаких договорённостей на данный момент не достигнуто. Посол также вновь заявил, что Россия выступает за сохранение ДРСМД.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что США готовятся выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, причиной такого шага американская сторона называет нарушение данного договора Россией. При этом Шойгу подчеркнул, что обвинения США не подкреплены какими-либо фактами.

США неоднократно заявляли, что Россия якобы нарушает ДРСМД. Москва категорически отрицает обвинения Вашингтона. Более того, Президент России Владимир Путин подчёркивал, что США сами фактически вышли из Договора.

ДРСМД обязывает участников не производить, не испытывать и не развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.