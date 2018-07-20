Д. Денисова: легальное российское букмекерство демонстрирует огромный потенциал

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова , комментируя подачу заявления ООО «Голден Бет» о вступлении в члены СРО «Ассоциация букмекерских контор», указала на потенциал легального букмекерского рынка в России

Новый лицензиат в настоящее время проводит подготовку к началу оперирования в сфере азартных игр — в частности ставок на спорт. «От лица руководства СРО хочу пожелать ООО „Голден Бет“ упорства в достижении поставленных бизнес-целей. Легальное российское букмекерство в последнее время демонстрирует огромный потенциал.

Развиваться новому лицензиату есть куда, отечественный беттинг-рынок вполне способен удовлетворять самые смелые запросы участников. Ну и, конечно, отрадно, что среди членов нашей СРО станет на одну надёжную БК больше», — отметила Денисова.