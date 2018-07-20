Ещё
Д. Денисова: легальное российское букмекерство демонстрирует огромный потенциал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Д. Денисова: легальное российское букмекерство демонстрирует огромный потенциал 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова, комментируя подачу заявления ООО «Голден Бет» о вступлении в члены СРО «Ассоциация букмекерских контор», указала на потенциал легального букмекерского рынка в России.
Новый лицензиат в настоящее время проводит подготовку к началу оперирования в сфере азартных игр — в частности ставок на спорт. «От лица руководства СРО хочу пожелать ООО „Голден Бет“ упорства в достижении поставленных бизнес-целей. Легальное российское букмекерство в последнее время демонстрирует огромный потенциал.
Развиваться новому лицензиату есть куда, отечественный беттинг-рынок вполне способен удовлетворять самые смелые запросы участников. Ну и, конечно, отрадно, что среди членов нашей СРО станет на одну надёжную БК больше», — отметила Денисова.
Чемпионат.com: последние новости
Обнародовано фото второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена Женская сборная России уступила венгеркам на ЧЕ по водному поло Формула-1, сезон-2019: составы команд, контракты гонщиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России95
Умерла жена Высоцкого45
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море123
Путин предложил референдум в Донбассе1284
Караченцова попросили забрать жену из психушки47
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение