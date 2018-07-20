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В Минобороны России проходит единый день военной приемки
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В Минобороны России проходит единый день военной приемки 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Главе оборонного ведомства Сергею Шойгу доложат о поставках новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.
Единый день военной приемки проходит 20 июля в министерстве обороны РФ. Главе оборонного ведомства Сергею Шойгу доложат о поставках новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.
Мероприятие нацелено на освещение интенсивного оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации современными и перспективными образцами вооружения, военной и специальной техники, а также строительство инфраструктуры и жилья для военнослужащих.
В рамках проводимого Единого дня приемки военной продукции планируется осветить вопросы выполнения гособоронзаказа за II квартал 2018 года, импортозамещения в области микроэлектроники, а также сдачи жилых домов для военнослужащих и членов их семей.
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