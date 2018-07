Поколение Apple: как китайские миллениалы меняют мир технологий

Кто такие миллениалы? Почему нам так важны именно китайские миллениалы? Миллениалы — это люди, родившиеся в исторический промежуток с 1980-го по 2000-ый год, сегодня — это 2 млрд человек в мире в возрасте от 18 до 37 лет, из них всего 75 млн американцев, 410 млн индийцев и 400 млн китайцев.

К 2020 году, покупательная способность миллениалов превысит покупательную способность поколения Х (пост-беби бумеров родившихся с 1960-го по 1980-ые). Миллениалы из молодых подростков превратились в самую активную и самую важную часть населения, они стали главными потребителями, распространителями и пользователями современных технологий. По сути, это киты, на которых стоит и растет рынок технологических компаний, и поэтому понимание этого поколения потребителей, ее поведенческих привычек и ценностей, очень важно при принятии инвестиционных решений. Именно они являются идеальными клиентами стандартных маркетинговых презентаций: много путешествуют, едят органик, пьют крафтовый эль, сидят в Instagram, пользуются Airbnb, Uber, работают из WeWork, платят за подписку на медиасервисы Spotify, Netflix Amazon Prime.

Например, в 2011 году продажи самых крупных массовых брендов Procter & Gamble , Unilever, PepsiCo, General Mills, росли в среднем на 7% в год, и с того времени, несмотря на рост мировой экономики и потребления, рост продаж этих брендов стал сокращаться, а в 2016 году, согласно данным OC&C, рынок опустился до рекордно низкого показателя в $176 млрд С 2011 по 2016 годы крупные бренды в США уступили 3% рынка ($22 млрд в год) маленьким частным компаниям, что произошло впервые за 50 лет. А все, вероятно, потому что миллениалы становятся главными потребителями и они в свою очередь имеют свой специфический паттерн потребления под который нужно адаптировать устоявшиеся массовые бренды: например, согласно исследованиям Pew Research, миллениалы в развитых рынках пьют меньше алкоголя и больше следят за здоровым питанием, чем поколение их родителей в их возрасте. Так же они предпочитают аутентичные и местные бренды со своей историей обращенной персонально к ним, нежели массовые бренды.

Амбассадоры новых технологий

Согласно серии статей Financial Times , посвященной исследованиям миллениалов, Китай является лидером как по количеству подключенных к интернету миллениалов в мире в едином рынке, так и самым быстро-адаптирующимся рынком к новым технологиям. Если раньше за вдохновением и пониманием будущих трендов мы в основном путешествовали в Силиконовую долину, то теперь мы все чаще смотрим в сторону Китая, и на базе его опыта моделируем реализацию инноваций в других рынках.

Более 90% миллениалов в Китае использует мобильные платежи как основной способ оплаты товаров и услуг. В прошлом году количество мобильных платежей в Китае превысило количество всех платежей через платежную систему Visa и Mastercard в остальном мире. Согласно исследованиям PwC, почти половина всех электронных платежей в мире в 2017 году были проведены в Китае через Alipay (Ant Financial — Alibaba holdings) или WeChat (Tencent holdings). Для сравнения: через Paypal за весь 2017 год было проведено платежей на сумму $451 млрд — это сопоставимо с месячным оборотом WeChat или Alipay в 2018 году.

Бразилия и Китай лидирует в сфере использования передовых технологий для осуществления платежей, далее следуют Индия Австралия . В исследовании Ipsos, проведенном по заказу китайского Tencent Holdings, говорится, что среднестатистический опрошенный миллениал носит в кармане наличными сумму эквивалентную не более $26, в то время как родившиеся в 1960 году носят $84. На фоне этого в Пекине многие продавцы товаров и услуг перестали принимать наличные. И это даже не модные рестораны, а простые уличные продавцы овощей.

Молодежь даже выработала свой сленг общения через платежи. Учитывая особенности китайского языка, произношение суммы вслух созвучно со следующими фразами: RMB (юань) 52,0 звучит, как «Я тебя люблю», а RMB 131,4 — «С тобой до конца жизни».

Следующее поколение будет еще интереснее: это постмиллениалы, Generation Z, потребители, родившиеся после 2000 года и не видевшие мир без смартфонов.

Молодые гиганты

Китайский рынок технологических компаний — это, по сути, отдельный мир с дублерами американского технологического мира. Но в большинстве случаев с большей целевой аудиторией. Исключением является Facebook имеющий 2 млрд пользователей, в сравнении с 1 млрд пользователей WeChat. Если в американском технологическом мире самыми крупными китами считаются FAANG (Facebook, Amazon, Apple , Netflix, Google ), то в китайском рынке было принято считать BAT ( Baidu , Alibaba, Tencent). Эти три компании являются главными инвесторами китайского рынка.

Выход на рынок ценных бумаг Xiaomi — это дебют китайского эквивалента Apple. Xiаomi получил оценку в $50 млрд, при том что в 2014 году они поднимали венчурный раунд по оценке $45 млрд Это значительно ниже прогнозной оценки в $100-150 млрд В то же время, низкая оценка прежде всего обусловлена как раз отличием от Apple, так как на данный момент выручка компании на 90% состоит из продаж смартфонов с низкой маржой, а выручка от онлайн-сервисов пока не растет запланированными темпами.

В ближайшее время технологический мир готовится к трем другим китайским мега-IPO:

1. Meituan Dianping — сервис доставки и платформа для скидок, объединяющая больше 320 млн активных пользователей, 4 млн магазинов в 2800 городах Китая. Микс концепций Groupon, Yelp, Foodpanda и Uber Eats. Meituan Dianping приобрела самую крупную китайскую сеть аренды велосипедов Mobike за $2,7 млрд Сама компания была основана в 2010 году. Ее ключевыми инвесторами являются Tencent Holdings, Sequoia Capital, Booking Holdings (Booking.com). Капитализация, согласно последнему раунду финансирования, составляет $30 млрд В ближайшие 12 месяцев компания планирует провести IPO при оценке в $60 млрд Конкуренцию ей составляет Ele.me (капитализация $9,5 млрд), которая также принадлежит Alibaba Holdings.

2. Pinduoduo — сервис, группирующий покупки через социальные сети и сводящий производителя товара и покупателя напрямую. Своего рода Groupon, созданный на базе Facebook, но с китайским акцентом — только с очень большой ролью WeChat (Tencent Holdings). Компания была создана бывшим инженером Google меньше чем три года назад, а последний венчурный раунд закрыла на отметке $15 млрд Теперь Pinduoduo уже подала документы на IPO $30 млрд Ключевыми инвесторами являются Tencent Holdings, Sequoia Capital, Cathay Capital.

3. Ant Financial — компания, ранее известная как Alipay, является дочерней компанией китайской Alibaba Group. Это платежная система с 870 млн пользователей — по сути, эквивалент Paypal, а также самый большой в Китае фонд, управляющий активами в $345 млрд Ant Financial закрыла последний венчурный раунд размером в $14 млрд при общей капитализацией в $150 млрд Прибыль за прошедший финансовый год (на конец марта 2018) года составила $1,4 млрд Ant Financial консолидировалась в группу в 2014 году, а ключевыми инвесторами являются Alibaba Group, Sequoia Capital, Wharton Alumni Angels, Carlyle Group и Temasek Holdings.

Если Вам покажется что капитализация вышеперечисленных компаний крайне завышена, напомню что на этой неделе рыночная капитализация компании Amazon превысила $900 млрд

Для сравнения порядка цифр, напомню также, что нынешняя рыночная капитализация двух компаний, держащих на своем балансе большинство материальных активов (углеводородов) самой большой страны в мире составляет $54 млрд ( «Газпром» ) и $67 млрд ( «Роснефть» ).

