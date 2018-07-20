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Щекоткой рассмешил лягушку житель Новосибирска
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Щекоткой рассмешил лягушку житель Новосибирска 

Все новости Новосибирской области 47 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«В начале июня, после открытия купального сезона на нашем озере Кривое, мы с семьей возвращались домой, — рассказывает Валентин Лутаев. — По асфальтированной дороге прыгала лягушка, которая привлекла наше внимание своим внушительным размером. Я с сыновьями ее поймал, забрал на дачу и выпустил в город после подробного изучения. А недавно, когда мы снова приехали на дачу, то нашли нашу лягушку в ванне, в которой раньше плескались мои дети — Костя и Кирилл. Видимо, ей понравилось у нас, и мы ее снова поймали. Малышам ведь интересна всякая живность».
Однако, оказавшись в руках, лягушка неожиданно замерла. «Она притворилась мертвой, прекратила подавать признаки жизни, я даже испугался, — продолжает Валентин. Я ее перевернул и начал рассказывать детям, где и какие части у нее имеются. И нечаянно погладил по брюху. И вдруг она как захохочет от прикосновений! Было смешно. Такого я еще ни разу не видел. Зрелище было неповторимое. Ребятня в восторге. И ведет она себя почти как кошка, когда гладишь ей лапки». К сожалению, все дальнейшие попытки вновь рассмешить лягушку Валентину не удались.
Добавим, что в прошлом году, вернувшись из отпуска в Таиланде, жительница Новосибирска нашла в своем багаже среди вещей маленькую лягушку. Пережившее 8-часовой перелет земноводное зелено-коричневой окраски пряталось в собранной детской коляске. По всей видимости, лягушка пробралась туда самостоятельно. Девушка решила обратиться за помощью в контактный зоопарк, где определили, что мигрантка является чернорубцовой жабой, известной также как малайская жаба.
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