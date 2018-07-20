Какое влияние евреи оказали на Кавказ

Появление на Кавказе людей, исповедующих иудаизм, скрыто во мраке веков. И хотя они живут там уже тысячелетия, ясно, что давным-давно они откуда-то пришли.

Горские евреи

Основными носителями иудаизма на Кавказе принято считать горских и грузинских евреев. Сами себя они называют джуур. Горские евреи сохранили старый уклад жизни, язык с традиционной терминологией и еврейские имена.

На территории древней Иберии они появились в конце VII века до н. э., после разрушения Первого Иерусалимского храма, когда Навуходоносор II увел евреев в рабство в Вавилон. Вторая волна переселения евреев на Кавказ произошла в I веке, когда Иерусалим захватили римляне. Возможно, часть народа пришла туда из Визaнтии, Сaсaнидской держaвы, Кaвкaзской Албaнии и Хaзaрского кaгaнaта.

Есть версия, что в VI веке до н. э. предки горских евреев попали в плен к Киру II Ахемениду и только потом переселились на Кавказ. На это указывают иранские слова в их языке. Известно, что в V веке часть горских евреев перебралась из Персии Дербент . Есть предположение, что они потомки колен Изрaилевых: Вениaминовa и Иудовa.

Не исключено, что вожди Хазарского каганата — могучего государства, раскинувшегося от степей Казахстана до Крыма , приняли иудаизм под влиянием горских евреев. Это уникальный случай, ведь иудаизм не предусматривает обращение других народов.

Антропологи говорят, что горские евреи ближе всего к лезгинам. Исследования генетиков указывают на их родство с другими еврейскими общинами и определяют как евреев средиземноморского происхождения.

По данным 2002 года, в Азербайджане проживали 38 170 евреев. Сейчас в там существуют три еврейские общины: горских евреев в Губе, ашкиназы в Баку и в Сумгаити и грузинские евреи в Баку. В Азербайджане находятся несколько синагог и миква (строение для сакрального омовения).

Еврейская диаспора в Грузии составляет около полутора тысяч человек. В Южной Осетии , по данным на конец XX века, проживали 396 евреев, но на сегодняшний момент они все уже уехали оттуда.

Армянские евреи (ванские)

История армянских евреев насчитывает две тысячи лет. Их появление на Кавказе связывают с Навуходоносором, однако позже их судьбой занимались армянские цари. Они специально расселяли их по царству, вплоть до того, что «ходили в Палестину и брали в плен много евреев», полагая, что это поможет процветанию. Многие из евреев приняли христианство, но ванские евреи сохранили веру. Сейчас в Армении проживают около тысячи евреев. Ученые считают, что у одних из них иранское происхождение, а другие ведут род от евреев ашкенази (европейского происхождения).

Дагестанские таты

Дагестанские таты-иудеи, компактно проживающие под Дербентом, — загадка для ученых. С азербайджанскими татами их роднит общий язык иранского происхождения. Но все таты — мусульмане. Остается вопрос, когда дагестанские таты успели принять иудаизм.

Известно, что таты не были иудаистами до присоединения Кавказа к Российской империи. Ученые связывают их с историей Хазарского каганата. В современной России дагестанские таты получили статус самобытного коренного народа.

Крымчаки

Сами крымчаки называют себя «еудилер», что значит — иудеи. Народ этот немногочислен, проживает в Крыму, на Кавказе представлен единично. Крымчаки тюркоязычны, исповедают талмудический иудаизм. Происхождение этого народа смешанное — тюрско-еврейское. Скорее всего, крымчаки выделились в отдельный народ в XIV–XV веках. Согласно лингвистическому анализу фамилий, обнаруживается их связь с ашкеназами и евреями-сефаридами (группа, сформировавшаяся внутри Римской империи на Пиренейском полуострове). Антрополог Вайсберг полагал, что крымчаки — прямые потомки хазар.

Русские-субботники

На Кавказе представлены единично. Происходят от сектантов-субботников, которые селились севернее Кавказа. Движение субботников зародилось в XVIII веке в центральной России среди крестьян. Члены общин соблюдали иудейские праздники, сами называли себя гур (гиюр), то есть людьми, обращенными в иудаизм. Во времена правления Николая I их насильно отселяли на окраины России — в Сибирь и в Закавказье.

Лахлухи или курдские евреи

Это особая группа евреев, которые разговаривают на еврейско-арамейском языке. Лахлухами считаются евреи Иранского Азербайджана — те говорят на местном еврейском говоре азербайджанского. В Закавказье лахлухи стали жить в XX веке. Они селились в Баку и Тбилиси , при этом часть уехала в 1930-х годах, не желая принимать советское гражданство. Многие после войны были высланы в Сибирь, но во время оттепели вернулись на Кавказ. Сейчас в Тбилиси насчитывается около 100 семей лахлухов.

Евреи-ашкеназы

Самая распространенная группа евреев в России, сформированная в Европе. Название получило распространение в XIV веке. Существует спорная теория, согласно которой ашкеназы — потомки хазар, которые после разгрома Хазарии князем Святославом, распространились по Руси. Согласно исследованиям генетиков, вклад хазар в происхождение ашкеназов — около 12%. Ашкеназы имеют ближневосточные корни.