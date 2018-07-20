Papa John’s остался без рекламных партнеров

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Рекламные агентства одно за другим прекращают сотрудничество с Papa John’s. Исход партнеров связан с расистским скандалом: основатель сети пиццерий Джон Шнаттер произнес «слово на букву „н“» и негативно высказался о действиях игроков NFL, которые отказались стоя слушать гимн США . Бизнесмен покинул пост председателя совета директоров, а его изображение исчезло из логотипа и рекламных материалов.

Первым отношения с клиентом порвало агентство Laundry Service, которое отвечало за креатив Papa John’s. Оно сменило Grey (WPP) относительно недавно — осенью 2017 года, сообщает Ad Age. Шнаттер обвинил Laundry Service в вымогательстве 6 млн долларов, в ответ компания назвала заявления предпринимателя «унизительными и оскорбительными».

Следующей стала PR-фирма Olson Engage, которая отказалась от аккаунта на прошлой неделе. Команда сообщила, что у нее неоднократно возникали разногласия с основателем Papa John’s в вопросах разрешения споров, а также продвижения и восстановления репутации бренда.

Laundry Service рассталось с клиентом после той самой майской конференции, когда Шнаттер использовал «слово на букву „н“». Новым креативным партнером стало Fallon, входящее в Publicis Groupe. Его представители говорят, что были не в курсе инцидента со своим предшественником и узнали о нем вместе с общественностью. За короткое время сотрудничества Fallon реализовало всего один проект, который даже не успели запустить. Когда стало известно о скандале, агентство решило прекратить отношения с сетью пиццерий.

Последним на данный момент агентством, которое объявило об отказе от аккаунта Papa John’s, является Initiative (IPG). Сначала оно планировало обслуживать медиабизнес клиента несмотря на скандал — в компании заверили, что инцидент связан исключительно с основателем и не представляет их корпоративную культуру в целом. Руководство также пообещало инвестировать большие средства в программу инклюзивности. Однако потом Initiative изменило позицию — поскольку получило «дополнительную информацию» о случившемся.

Таким образом, с Papa John’s осталось только небольшое PR-агентство Powell Tate, принадлежащее Weber Shandwick (IPG). Оно продолжит работать над коммуникационной стратегией компании.