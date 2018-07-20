Спасатели помогли куянину с острой болью, который отдыхал на берегу пруда

Мужчина не мог самостоятельно добраться до населенного пункта и позвонил по номеру «112»

15 июля около полуночи в Службу спасения «112» поступил экстренный вызов от жителя города Курска . Мужчина сообщил, что находится на отдыхе на пруду в селе Макаровке Курчатовского района и у него резко заболел живот. Он не мог самостоятельно добраться до населенного пункта на личном автотранспорте. Ему на помощь оперативно выехали спасатели ПСЧ № 9 и медики.

Как рассказали в пресс-службе МЧС , 63-летний мужчина уже более 2-х месяцев отдыхал на пруду с палаткой. Из-за сильного дождя дорогу размыло, и он остался заблокирован у водоёма. Добираться до пострадавшего спасателям пришлось более 500 м пешком по грязи.

— Так как дорогу размыло, пострадавший по телефону объяснял, каким путем быстрее до него добраться, — рассказывает пожарный пожарно-спасательной части № 9 Курчатовского района Румянцев Андрей . — Через пару минут вместе с водителем Сергеем Нагорных мы увидели, как мужчина ползет к нам навстречу.

Обессилевшего человека уложили на носилки и передали в карету скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз врачей острое заболевание желудка.