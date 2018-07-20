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Спасатели помогли куянину с острой болью, который отдыхал на берегу пруда
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Спасатели помогли куянину с острой болью, который отдыхал на берегу пруда 

Курские известия 53 минуты назад
Фото: Курские известия
Мужчина не мог самостоятельно добраться до населенного пункта и позвонил по номеру «112»
15 июля около полуночи в Службу спасения «112» поступил экстренный вызов от жителя города Курска. Мужчина сообщил, что находится на отдыхе на пруду в селе Макаровке Курчатовского района и у него резко заболел живот. Он не мог самостоятельно добраться до населенного пункта на личном автотранспорте. Ему на помощь оперативно выехали спасатели ПСЧ № 9 и медики.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, 63-летний мужчина уже более 2-х месяцев отдыхал на пруду с палаткой. Из-за сильного дождя дорогу размыло, и он остался заблокирован у водоёма. Добираться до пострадавшего спасателям пришлось более 500 м пешком по грязи.
— Так как дорогу размыло, пострадавший по телефону объяснял, каким путем быстрее до него добраться, — рассказывает пожарный пожарно-спасательной части № 9 Курчатовского района Румянцев Андрей. — Через пару минут вместе с водителем Сергеем Нагорных мы увидели, как мужчина ползет к нам навстречу.
Обессилевшего человека уложили на носилки и передали в карету скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз врачей острое заболевание желудка.
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