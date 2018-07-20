Фестиваль Comedy Club впервые пройдет в Ереване

Главное событие — возвращение Гарика Мартиросяна. Последние полгода его имя было окутано мифами и слухами, однако уже в сентябре он вновь выйдет на сцену и вместе с Павлом Волей будет общаться с гостями.

«В 2018 году Ереван отмечает свой 2800-летний юбилей. Это невероятный город с открытой душой и богатой историей, и мы рады, что станем частью его большого праздника. У фестивалей Comedy Club широкая география, однако этой осенью мы впервые будем снимать новые выпуски для ТНТ в Армении . По традиции в числе гостей будет много звёзд, обязательно приходите и вы! До встречи в Ереване!» — поделился Мартиросян.

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«Армения всегда была нам близка, и мы давно хотели в ней выступить. Но не будем забывать, что это всё-таки другая страна со своим менталитетом. Поэтому для нас этот фестиваль — творческий вызов. Что ещё интересного? Мы подготовим специальную программу и выступим суперполным составом: золотым, серебряным — называйте как хотите», — считает Павел Воля.

Те, у кого не получится добраться до фестиваля, хоть и будут изнывать от зависти, всё же смогут увидеть спецвыпуски из Армении уже этой осенью на ТНТ. А для гостей мероприятия Comedy Club составил специальный гид по Еревану.