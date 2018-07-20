В Белгороде ищут 59-летнего мужчину с татуировкой и тростью

Белгородские полицейские ищут без вести пропавшего Сергея Лихачева , сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. 59-летний мужчина ушел из дома около 9 часов утра 16 июля, с тех пор о нем ничего не слышно.

Приметы Сергея Лихачева: на вид 60 лет, рост 174 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы. Мужчина был одет в черную футболку с оранжевыми полосками-вставками на рукавах, темные брюки, светлые сандалии.

Особые приметы пропавшего: на левом запястье татуировка в виде пяти точек, на левой кисти татуировка в виде сердца и стрелы, на среднем пальце левой руки татуировка в виде перстня. Мужчина хромает и ходит с металлической тростью. Может находиться в центральной части города и быть дезориентированным в пространстве.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Лихачева, просят позвонить по телефонам: 8 (4722) 31-21-39, 31-22-02, 8 920-204-12-22, 102 или 02.