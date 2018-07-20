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В Белгороде ищут 59-летнего мужчину с татуировкой и тростью
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В Белгороде ищут 59-летнего мужчину с татуировкой и тростью 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
Белгородские полицейские ищут без вести пропавшего Сергея Лихачева, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. 59-летний мужчина ушел из дома около 9 часов утра 16 июля, с тех пор о нем ничего не слышно.
Приметы Сергея Лихачева: на вид 60 лет, рост 174 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы. Мужчина был одет в черную футболку с оранжевыми полосками-вставками на рукавах, темные брюки, светлые сандалии.
Особые приметы пропавшего: на левом запястье татуировка в виде пяти точек, на левой кисти татуировка в виде сердца и стрелы, на среднем пальце левой руки татуировка в виде перстня. Мужчина хромает и ходит с металлической тростью. Может находиться в центральной части города и быть дезориентированным в пространстве.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Лихачева, просят позвонить по телефонам: 8 (4722) 31-21-39, 31-22-02, 8 920-204-12-22, 102 или 02.
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