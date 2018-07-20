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Более 5 млн рублей затратят на нужды стадиона в Шахтах
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Более 5 млн рублей затратят на нужды стадиона в Шахтах 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Более 5 млн рублей предполагается затратить на нужды стадиона «Спортивное ядро имени Красина» в Шахтах.
Как сообщает RosTender.info, средства городского бюджета пойдут на посев газона на реконструируемом в настоящее время футбольном поле, а также укладку искусственного полиуретанового покрытия на спортивной площадке.
Работы, заказчиком которых выступает спортшкола №5, планируется завершить к 15 октября. Городская администрация объявила тендер по выбору подрядчика для их выполнения.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 августа. Победителя тендера планируется определить 6 августа.
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