Бари Алибасов научит омскую молодёжь мышлению лидера

23 июля в Омске стартует молодёжный форум «Ритм». Его участников ждут мастер-классы, дискуссии и лекции молодых предпринимателей, руководителей организаций, уже добившихся вершин в своих направлениях.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, омская молодёжь сможет встретиться с известным бизнес-тренером и предпринимателем Бари Алибасовым-младшим. Тот проведёт лекцию по формированию управленческих навыков «Мышление лидера» и поделится участниками секретами управления малым бизнесом.

Помимо столичных гостей на форуме выступят представители органов исполнительной власти, известные омские журналисты, лидеры добровольческого движения, а также лучшие фотографы, художники и стилисты Омска.

Отметим, что каждый участник форума сможет не только получить новые знания и компетенции, но и выиграть грант в размере от 150 до 400 тысяч рублей на создание собственного бизнеса или реализацию проекта.