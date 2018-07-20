Что делают родственники в кино 

Кажется, что мир кино необъятен, но в реальности среди актёров и режиссёров довольно много родственников. Вот лишь небольшой список знаменитостей, которые состоят в родстве.
1. Бен Аффлек и Кейси Аффлек. 45-летний Бен давно сделал карьеру в кино, хотя ровной её не назовёшь, успел прославиться несколькими скандальными романами, обзавёлся тремя детьми в браке с Дженнифер Гарнер. 42-летний Кейси пока не достиг той же славы, что и брат, он часто снимается в альтернативных фильмах.
2. Ривер Феникс и Хоакин Феникс. Ривер был одной из главных звёзд восьмидесятых и многие прочили ему путь истинной звезды, но молодой человек скончался в возрасте 23 лет в 1993 году. Реализовал мечту о голливудской славе Хоакин Феникс, который к сегодняшним 43 годам снялся в десятках успешных картин.
3. Алек Болдуин, Стивен Болдуин, Уильям Болдуин и Дэниел Болдуин. Главной голливудской звездой стал старший брат Алек. Ему 60 лет, и он трижды получил «Золотой глобус», сыграл в массе кинохитов, участвовал в телепроектах. Его братья оказались менее успешными, большей частью они играют во второстепенных лентах.
4. Джон Белуши и Джеймс Белуши. Джон мог бы стать знаковым актёром. Снявшись в комедийном мюзикле «Братья Блюз», Джон мгновенно превратился в знаменитость, но в 1982 году он погиб от наркотиков в возрасте 33 лет. А вот его брат Джеймс преуспел в кинематографе, ленты с его участием запомнились и полюбились публике. Сейчас Джеймсу 64 года и всё ещё востребованный актёр.