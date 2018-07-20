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Национальный музей Швеции открывается после капитальной реконструкции
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Национальный музей Швеции открывается после капитальной реконструкции 

АртГид 1 час назад
Фото: АртГид
13 октября 2018 года в Стокгольме после капитальной реконструкции откроется Национальный музей Швеции, здание которого было построено более 150 лет назад. Проект реконструкции подготовлен и осуществлен шведскими архитектурными бюро Wingårdhs и Wikerstål Arkitekter, он значительно увеличил выставочные площади музея — теперь музей сможет представить в постоянной экспозиции более 5000 работ из своей коллекции, также появятся скульптурный дворик и ресторан. Два ранее существовавших внутренних двора также будут вновь открыты для посещения. Одной из целей реконструкции было улучшение доступности, для чего был построен новый лифт и расширена зона приема посетителей. Было открыто множество окон, замурованных еще с 1930-х годов, что наполнило пространство музея естественным светом. Улучшена система климат-контроля, что позволит выставлять чувствительную к свету и влажности графику, наряду с прикладным искусством и произведениями дизайна. Первыми временными выставками в музее станут персональная выставка Джона Сарджента, выставка работ выдающихся дизайнеров и экспозиция, посвященная шведской дизайнерской компании A&E Design.
Источники: www.nationalmuseum.se, artforum
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