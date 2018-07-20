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Тимофеева: депутаты Госдумы от Северного Кавказа готовы вместе с Минкавказа решать проблемы региона
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Тимофеева: депутаты Госдумы от Северного Кавказа готовы вместе с Минкавказа решать проблемы региона 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Депутатам Государственной Думы от Северного Кавказа и Минкавказа необходимо объединиться, чтобы решать проблемы региона, заявила вице-спикер Госдумы, депутат от Ставропольского края Ольга Тимофеева, передаёт её пресс-служба.
Об этом парламентарий сказала в ходе встречи около 30 депутатов от южных регионов России с министром по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботарёвым, которая состоялась в четверг, 19 июля, в Госдуме.
«Нам надо объединяться, чтобы вместе решать сложнейшие вопросы. Очень беспокоит судьба Кавказских Минеральных Вод и других кавказских курортов», — сказала она.
Тимофеева указала, что есть предложения по донастройке законодательства, и в Госдуме хотят анализировать их вместе с Минкавказа, чтобы получить качественные решения. Она также указала на другую острую для СКФО проблему — рабочие места, отметив, что традиционно уровень безработицы в регионе в разы выше среднероссийского.
«Необходимо развивать инфраструктуру, и ещё много других проблем, которые заставляют нас объединять усилия с министерством. Мы готовы к такой совместной работе», — подчеркнула вице-спикер Госдумы.
Сергей Чеботарёв также подтвердил готовность к совместной работе. В настоящее время Минкавказа формирует программы, которые будут интегрированы в новые нацпроекты. Ведомство готово принять от парламентариев конкретные предложения по новым программам, а также по действующей программе «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».
Министр признал, что в регионе много проблем: детская смертность превышает среднероссийский уровень в 1,5 раза, школы из-за перегруза работают в три смены, остаётся острой проблема занятости, также требует внимания рыбная отрасль на прикаспийских территориях. В первую очередь внимание будет обращено на развитие портового хозяйства и транспортной инфраструктуры региона.
«Это первоочередная, общегосударственная тема, иначе мы всё проиграем», — указал Чеботарёв.
Депутаты Госдумы и руководство Минкавказа договорились вместе решать проблемы СКФО и добиваться его процветания.
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Чеботарёва главой ведомства 18 мая. До этого он работал заместителем начальника Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем. До этого исполняющим обязанности главы Минкавказа являлся Лев Кузнецов, который возглавлял ведомство с момента его образования 12 мая 2014 года.
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