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Юные футболисты из Кандалакши одержали победу на турнире в Швеции
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Юные футболисты из Кандалакши одержали победу на турнире в Швеции 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
В этом году в турнире приняло участие более 900 команд из Аргентины, Эстонии, Финляндии, Гватемалы, Латвии, Мексики, Монголии, Норвегии, России, США, Швеции.
Мурманскую область представляла команда «Нива», в состав которой вошли обучающиеся отделения футбола МАУДО «ДЮСШ» (г. Кандалакша) 2005, 2007, 2008, 2010 годов рождения.
Команда юношей 2005 г.р., в формате игры 11Х11 в финале одержала победу над сильной командой из Мексики Intercups MX Green со счётом 1:0. Последний раз в таком формате команда «Нива» выигрывала только в 2005 году.
Команды юных футболистов 2007,2008,2010 г.р. стали победителями в своих возрастных группах, все игроки были награждены медалями.
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области поздравляет юных спортсменов, а также их тренеров-преподавателей, и желает им дальнейших ярких побед и красивых игр!
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