Юные футболисты из Кандалакши одержали победу на турнире в Швеции

Эстонии, Финляндии, Гватемалы, Латвии, Мексики, Монголии, Норвегии, России, США, Швеции. В этом году в турнире приняло участие более 900 команд из Аргентины

Команда юношей 2005 г.р., в формате игры 11Х11 в финале одержала победу над сильной командой из Мексики Intercups MX Green со счётом 1:0. Последний раз в таком формате команда «Нива» выигрывала только в 2005 году.

Команды юных футболистов 2007,2008,2010 г.р. стали победителями в своих возрастных группах, все игроки были награждены медалями.

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области поздравляет юных спортсменов, а также их тренеров-преподавателей, и желает им дальнейших ярких побед и красивых игр!