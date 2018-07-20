В Омутнинске вынесен приговор осужденному, который напал на сотрудника исправительного учреждения

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, то есть применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Следствием и судом установлено, что днем 25 октября 2017 года 36-летний осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии, расположенной в поселке Восточный Омутнинского района Кировской области, осуществлял помывку в душевом помещении.

После того, как время для принятия процедур закончилось, сотрудник исправительного учреждения потребовал от осужденного завершить помывку и подготовиться к сопровождению в камеру.

«Последний законные требования сотрудника ИК проигнорировал и продолжил мыться. После чего, будучи недовольным законными действиями и требованиями сотрудников администрации, он, грубо нарушая установленный режим отбывания наказания, умышленно напал на сотрудника ИК, схватил его за форму, ударил в грудь и вытолкнул из душевого помещения. В результате происшествия потерпевший испытал физическую боль и получил повреждения, не причинившие вреда здоровью», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

В ходе следствия и на суде вину в совершении преступления осужденный не признал. Однако суд счел доказательства, собранные следователем Омутнинского МСО СУ СКР по Кировской области, достаточными для вынесения приговора.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Кировской области и назначил осужденному наказание в виде трех лет и одного дня лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Фото — СУ СКР по Кировской области