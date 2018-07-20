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В Приамурье вынесли приговор изготовителю первой фальшивой купюры в 2000 рублей
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В Приамурье вынесли приговор изготовителю первой фальшивой купюры в 2000 рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вынесен приговор 27-летнему жителю села Алексеевка Ивановского района. Как сообщает прокуратура Амурской области, он признан виновным в подделке купюры достоинством в две тысячи рублей.
Преступление было совершено 4 февраля этого года. Денежный знак такого достоинства недавно вошел в оборот. Подсудимый сбыл поддельную купюру, расплачиваясь за бензин на автозаправке. Оператор АЗС принял деньги, однако вскоре стало известно, что они фальшивые.
Напомним, купюра была распечатана на цветном принтере. Это была первая поддельная банкнота достоинством в 2000 рублей.
В ходе следствия мужчина признал свою вину и подробно рассказал о совершенном им деянии. Это было учтено судом при вынесении наказания. В итоге жителя села приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 186 УК РФ (сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка России).
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