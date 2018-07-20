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«Изменения пенсионной системы — наша реальность», — Ирина Войнова
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«Изменения пенсионной системы — наша реальность», — Ирина Войнова 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
pixabay.com«Изменения пенсионной системы — наша реальность», — Ирина Войнова
«Изменения пенсионной системы — это наша реальность», — считает член Совета НРО Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и член регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Ирина Войнова, комментируя планируемые изменения в пенсионной системе России.
Корни экономического вопроса, по ее мнению, лежат в 1990-х годах. «Время делает свои вызовы. Экономические и политические вызовы. Такова наша реальность. По моему мнению, пенсионная реформа во многом вызвана либеральной шоковой терапией 90-х годов: резкое снижение рождаемости снизило наш экономический рост. Сегодня мы видим последствия этого.
Изменения в пенсионной системе способны привести нас к иному размеру пенсий, прибавке для работающих пенсионеров. Размер выплат будет выше по сравнению с сегодняшним», — сказала Ирина Войнова.
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