«Изменения пенсионной системы — наша реальность», — Ирина Войнова

pixabay.com«Изменения пенсионной системы — наша реальность», — Ирина Войнова

«Изменения пенсионной системы — это наша реальность», — считает член Совета НРО Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и член регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Ирина Войнова, комментируя планируемые изменения в пенсионной системе России

Корни экономического вопроса, по ее мнению, лежат в 1990-х годах. «Время делает свои вызовы. Экономические и политические вызовы. Такова наша реальность. По моему мнению, пенсионная реформа во многом вызвана либеральной шоковой терапией 90-х годов: резкое снижение рождаемости снизило наш экономический рост. Сегодня мы видим последствия этого.

Изменения в пенсионной системе способны привести нас к иному размеру пенсий, прибавке для работающих пенсионеров. Размер выплат будет выше по сравнению с сегодняшним», — сказала Ирина Войнова.