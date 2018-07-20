Фунт снижается на обеспокоенности инвесторов по поводу Brexit

МОСКВА , 20 июл — ПРАЙМ. В четверг британский фунт упал до 10-месячного минимума и остается под угрозой дальнейшего резкого снижения на фоне опасений инвесторов в связи с тем, что Великобритания может выйти из ЕС без соглашения о торговле, сообщает Dow Jones.

Пара британский фунт/доллар США упала до 1,2958 после выхода слабых данных по розничной торговле в Великобритании, которым предшествовали слабые данные по инфляции.

"Фунт будет подвержен риску любого усиления опасений рынка в связи с вероятностью жесткого сценария Brexit", — сказала старший валютный стратег-аналитик Rabobank Джейн Фоли

С середины апреля, когда начался широкомасштабный рост американской валюты, фунт снизился относительно доллара на 9%. За то же время фунт снизился против евро на 3,26%.

Более умеренное снижение фунта против евро, валюты основного торгового партнера Великобритании, говорит о том, как инвесторы и аналитики учитывают вероятность заключения торгового соглашения до выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года.

Британские политики и политические обозреватели все меньше уверены в том, что соглашение будет заключено. В правящей Консервативной партии сохраняются разногласия по поводу того, насколько тесными должны быть отношения с ЕС, а в Брюсселе дали понять, что не согласятся на компромиссы, которые могли бы удовлетворить наиболее стойких евроскептиков среди британских консерваторов.

"Эти риски будут оказывать давление на фунт, — сказал валютный стратег-аналитик ING Вирадж Пател. — При этом активно отыгрывать сценарий (жесткого Brexit) трудно, так как для этого нужны доказательства.

Другие рынки Великобритании также не демонстрируют сильного страха перед жестким сценарием Brexit.

В четверг доходность 10-летних казначейских облигаций Великобритании находилась в районе 1,23%, примерно там же, где и в июле прошлого года. Фондовый индекс FTSE 250, более ориентированный на внутренний рынок, с начала апреля вырос на 7%.

По мнению аналитиков Commerzbank, инвесторы «абсолютно не подготовлены к политическому чрезвычайному происшествию». Их коллеги из Rabobank сказали, что в случае жесткого Brexit пара фунт/доллар может упасть до 1,12.

"В этом случае реакция рынка будет очень сильно выраженной", — полагают в Commerzbank.

Конечно, рынки демонстрируют сильную обеспокоенность в связи с Brexit, во многом потому, что британская экономика растет медленнее многих других развитых экономик. Торгово-взвешенный курс фунта намного снизился от уровней, где был до референдума, прошедшего в июне 2016 года.

Эта обеспокоенность в последнее время усилилась: по данным CFTC, на неделе с 4 по 10 июля по сравнению с предыдущей неделей короткие позиции по фунту увеличились.

Деривативы также показывают, что компании и инвесторы ожидают снижения фунта, но не сильного падения, а это, по словам аналитиков, означает, что пространство для дальнейшего снижения остается.

Британские компании не занимаются активным хеджированием от падения фунта.

Кроме того, Банк Англии вряд ли сильно поддержит фунт. Ожидания повышения процентных ставок поддерживали британскую валюту почти все время в этом году.

Рынки деривативов учитывают в цене 70-процентную вероятность повышения ключевой ставки Банка Англии на 25 базисных пунктов 2 августа, а это значит, что повышение в значительной степени уже учтено, говорят аналитики. Слабые данные по экономике Великобритании, такие как вышедшие на этой неделе отчеты по розничным продажам и инфляции, указывают на то, что вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшие 12 месяцев невелика.