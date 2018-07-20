Анна Чичерова: Когда за четыре часа до старта получаешь разрешение — с фонтаном эмоций непросто справиться

Олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова подвела итог своему выступлению на чемпионате России по легкой атлетике.

— Довольны серебром?

— Смешанные чувства, хотя все, в общем-то, объяснимо. Я могла сделать больше и ожидала от себя большего, но когда ты два года не выступала, а затем за четыре часа до старта получаешь разрешение — с фонтаном эмоций непросто справиться, — рассказала спортсменка в интервью «Матч ТВ». — Это первый старт, и все равно было волнение. Но попытка на 1,90 показала, что еще что-то могу, и если все сложится, то, наверное, можно сделать большее, тем более на тренировках получалось прыгать выше. Нужна напрыганность, первый шаг сделан, а там посмотрим. Я понимаю, что 1,90 это не «уаау».

— Как все-таки получили допуск от ИААФ?

— Огромное спасибо Павлу Воронкову (менеджер спортсменки) за то, что он добил ситуацию с допуском хотя бы на внутренние старты. Он проделал очень серьезную работу — по большому счету до последнего никто не верил, что это произойдет.

— Требованием ИААФ была выплата остатка премиальных, заработанных вами за то время, на которое позже пришлось аннулирование результатов. Вы где-то нашли деньги?

— Нет, ИААФ согласилась на рассрочку до 2020 года той суммы, что должна быть выплачена. 19 июля необходимо было внести первую часть, и только то, что Воронков оказался в Монако , позволило решить вопрос в кратчайшие сроки. Мне разрешили выйти в сектор.

Чичерова заняла второе место на чемпионате России по прыжкам в высоту. Она взяла высоту 190 сантиметров с первой попытки, уступив лишь Марии Ласицкене.