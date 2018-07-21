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Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство производственного здания в Электростали
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Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство производственного здания в Электростали 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Выдано разрешение на строительство производственного здания по выпуску металлических изделий и сборке технологического оборудования в городском округе Электросталь. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на министра Руслана Тагиева.
«Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство производственного здания по выпуску металлических изделий и сборке технологического оборудования в городском округе Электросталь», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
В пресс-службе уточнили, что на площади более 2,4 тыс. кв. м разместятся производственная, складская, административно-бытовая зоны, а также сопутствующая коммунальная и инженерная инфраструктура. На прилегающей территории будут обустроены подъездные пути, стоянка для грузового транспорта, места для проведения разгрузочно-погрузочных работ.
«Застройщиком выступает ООО «Производственный комплекс „ВЕГА“. Объем инвестиций в проект составит порядка 100 млн руб. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 35 новых рабочих мест. Срок действия разрешения на строительство — до января 2020 г.», — отмечается в сообщении.
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