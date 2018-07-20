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Samsung открыла предзаказ на новую версию Galaxy S9+
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Samsung открыла предзаказ на новую версию Galaxy S9+ 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: TechFusion.ru
Компания Samsung Electronics объявила о начале приёма предварительных заказов в России на смартфон Samsung Galaxy S9+ в новом цвете корпуса — винно-красном или бургунди.
Красный вариант присоединился к чёрному, серому, золотистому и лиловому. Он вышел в Корее и Китае в мае 2018 года, а теперь становится доступен в новых регионах, в том числе в России.
Смартфон для заказа предлагается по цене 66 990 рублей, такой же, как и другие варианты Galaxy S9+. Продажи стартуют с 3 сентября.
При покупке Galaxy S9+ цвета бургунди каждый пользователь получит в подарок беспроводные наушники Samsung Gear IconX. Эти наушники имеют собственную встроенную память на 4 ГБ и спомобны работать как автономный музыкальный плеер.
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