Samsung открыла предзаказ на новую версию Galaxy S9+

Компания Samsung Electronics объявила о начале приёма предварительных заказов в России на смартфон Samsung Galaxy S9+ в новом цвете корпуса — винно-красном или бургунди.

Красный вариант присоединился к чёрному, серому, золотистому и лиловому. Он вышел в Корее Китае в мае 2018 года, а теперь становится доступен в новых регионах, в том числе в России.

Смартфон для заказа предлагается по цене 66 990 рублей, такой же, как и другие варианты Galaxy S9+. Продажи стартуют с 3 сентября.

При покупке Galaxy S9+ цвета бургунди каждый пользователь получит в подарок беспроводные наушники Samsung Gear IconX. Эти наушники имеют собственную встроенную память на 4 ГБ и спомобны работать как автономный музыкальный плеер.