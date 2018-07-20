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В Пресненском районе прошла встреча с главой управы
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В Пресненском районе прошла встреча с главой управы 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Глава управы Пресненского района Александр Михайлов 18 июля провел встречу с жителями на тему:
«О социально-направленной деятельности и предоставлении льгот социально-незащищенным группам граждан».
На встрече присутствовали заведующая филиалом «Пресненский» Территориального центра социального обслуживания «Арбат» Надежда Ярханова, заместитель главы управы по работе с населением Константин Климентьев, начальник отдела социальной защиты населения Пресненского района Ольга Платова и заместитель руководителя дирекции Центра организации дорожного движения Александр Филичкин.
Первой слово взяла Надежда Ярханова. Она рассказала, что сотрудники ТЦСО оказывают разнообразные услуги населению, в том числе услуги по надомному обслуживанию. Сейчас специалисты помогают 1450 пенсионерам. Надежда Ярханова отметила, что отделение дневного пребывания на данный момент закрыто, но предоставление горячих обедов продолжается. Все услуги оказываются в рамках пилотного проекта «Московское долголетие» совершенно бесплатно.
Жители задали Надежде Ярхановой несколько вопросов, на которые получили подробные ответы.
После этого Ольга Платова доложила по теме встречи. Она рассказала, на какие выплаты могут рассчитывать пенсионеры и льготники, назвала телефоны и адреса, по которым можно обратиться к специалистам отдела социальной защиты населения Пресненского района.
Затем о проделанной работе отчитался Константин Климентьев, который проинформировал о действиях управы района.
На все вопросы жителей представители управы, социальных служб и ЦОДД дали развернутый ответ. Все обращения взяты на контроль. По ряду вопросов Александр Михайлов назначил встречи.
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