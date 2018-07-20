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В Хабаровск необычно рано приползли змеи
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В Хабаровск необычно рано приползли змеи 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровске необычно раннее нашествие змей. За неделю зафиксировано уже порядка 20 случаев, когда люди видели пресмыкающихся на улицах города, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Как правило они появляются в городе ближе к августу.
В основном это амурские полозы — не ядовитые рептилии, не наносящие особого вреда человеку (могут укусить в целях самообороны), однако не исключено что среди них могут попасться и ядовитые щитомордники.
— Как правило в город змеи попадают в город в двигательном отсеке автомобилей возвращающихся с природы хабаровчан, куда залезают погреться. — рассказывает руководитель организации «Зоозащита ДВ» Наталья Коваленко. — Бояться их не надо, обычно змеи сами боятся людей, поэтому видя человека, стараются быстро скрыться. Попадая в городскую среду, змеи теряются, испытывают стресс. Поэтому, на улице на открытом пространстве часто не знают, куда бежать.
Видео: instagram.com/criminal_khv  Самый оптимальный вариант, как с ними поступить — ничего не делать. Не приближайтесь, не кидайте змею палками и камнями, не старайтесь убить.
— В прошлом году были случаи, когда змеи заползали в квартиры, — отмечает Наталья. — Они очень хорошо плавают и могут передвигаться по канализационным трубам. Впрочем, тогда жильцы не растерялись. Змей накрывали тазиками, оглушали громкими звуками, складывали в полотняные мешки и потом выпускали в лес. Но лучше поручить это специалистам, не рисковать самому, лучше сразу же позвоните в службу 112.
Для того чтобы отличить ядовитую змею от не ядовитой достаточно запомнить несколько простых особенностей. Ядовитые змеи, у нас, на Дальнем Востоке, как правильно небольшие, имеют плоскую треугольную голову и «кошачий» вертикальный зрачок.
При укусе если края ранки чернеют, стоит сразу же позвонить в скорую помощь. Пока медики едут следует, во-первых, принять меры чтобы змея не укусила повторно, во-вторых, постараться меньше двигаться и больше пить.
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