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На фестивале «Кинолес» в Петербурге покажут фильмы молодых режиссеров
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На фестивале «Кинолес» в Петербурге покажут фильмы молодых режиссеров 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
На пляже Лисьего Носы 20 июля открывается фестиваль короткометражек «Кинолес». Там представят работы молодых российских режиссеров, а зрители смогут проголосовать за лучший фильм, пишет ТАСС.
В программу фестиваля входят 16 игровых фильмов, отмеченных разными кинонаградами. Например, лауреат «Золотого орла» — картина «Время жить, время умирать» Михаила Полякова.
Все зрители могут посетить мастер-классы и попробовать снять собственный фильм, поиграть в теннис и волейбол и послушать живую музыку.
Фестиваль «Кинолес» проводится по инициативе Молодежного центра союза кинематографистов Санкт-Петербурга.
Фото: vk.com/kinoles_fest
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