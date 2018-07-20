На фестивале «Кинолес» в Петербурге покажут фильмы молодых режиссеров

На пляже Лисьего Носы 20 июля открывается фестиваль короткометражек «Кинолес». Там представят работы молодых российских режиссеров, а зрители смогут проголосовать за лучший фильм, пишет ТАСС

В программу фестиваля входят 16 игровых фильмов, отмеченных разными кинонаградами. Например, лауреат «Золотого орла» — картина «Время жить, время умирать» Михаила Полякова

Все зрители могут посетить мастер-классы и попробовать снять собственный фильм, поиграть в теннис и волейбол и послушать живую музыку.

Фестиваль «Кинолес» проводится по инициативе Молодежного центра союза кинематографистов Санкт-Петербурга

Фото: vk.com/kinoles_fest

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