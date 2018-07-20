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Нурмагомедов: UFC, дайте мне соперника, или я уйду в НБА
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Нурмагомедов: UFC, дайте мне соперника, или я уйду в НБА 

Чемпионат.com 20 минут назад
Фото: superkarate.ru
Чемпион UFC в лёгкой весовой категории, россияский боец Хабиб Нурмагомедов отметил, что хочет побыстрее получить следующего соперника от организации. В противном случае Нурмагомедов пошутил, что уйдёт в Национальную баскетбольную ассоциацию. «UFC, дайте мне соперника, или я уйду в НБА», — подписал Нурмагомедов видео в своём «инстаграме», на котором он играет в баскетбол и забрасывает трёхочковый бросок в корзину. В последний раз Нурмагомедов выходил на ринг 7 апреля, победив Эла Яквинту и завоевав титул чемпиона организации. Ранее в прессе появилась информация, что Нурмагомедов может в сентябре встретиться с Конором Макгрегором.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
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