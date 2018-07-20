Чеченцы: как на самом деле появился этот народ

Вопрос о происхождении чеченского народа до сих пор вызывает дискуссии. По одной из версий, чеченцы — автохтонный народ Кавказа, более экзотическая версия связывает появление чеченского этноса с хазарами.

Трудности этимологии

Возникновение этнонима «чеченцы» имеет множество объяснений. Некоторые ученые предполагают, что это слово является транслитерацией наименования чеченского народа у кабардинцев — «шашан», которое, возможно, произошло от названия села Большой Чечен. Предположительно, именно там в XVII столетии русские впервые встретились с чеченцами. Согласно другой гипотезе, слово «чечен» имеет ногайские корни и переводится как «разбойный, лихой, вороватый человек».

Сами чеченцы себя называют «нохчи». Это слово имеет не менее сложную этимологическую природу. Кавказовед конца XIX — начала XX столетия Башир Далгат писал, что имя «нохчи» может быть употребляемо как общее племенное название и у ингушей, и у чеченцев. Впрочем, в современном кавказоведении в обозначении ингушей и чеченцев принято использовать термин «вайнахи» («наши люди»).

В последнее время ученые обращают внимание на другой вариант этнонима «нохчи» — «нахчматьяне». Термин впервые встречается в «Армянской географии» VII века. Согласно армянскому востоковеду Керопэ Патканову этноним «нахчматьяне» сопоставляется со средневековыми предками чеченцев.

Этническая пестрота

В устных преданиях вайнахов повествуется, что их предки пришли из-за гор. Многие ученые сходятся во мнении, что предки кавказских народов сформировались в Передней Азии примерно 5 тысяч лет до нашей эры и в течение последующих нескольких тысяч лет активно мигрировали в сторону Кавказского перешейка, обживая берега Черного и Каспийского морей. Часть переселенцев проникла за пределы Кавказского хребта по Аргунскому ущелью и заселила гористую часть современной Чечни

Согласно большинству современных кавказоведов всё последующее время происходил сложный процесс этнической консолидации вайнахского этноса, в который периодически вмешивались соседние народы. Доктор филологических наук Каты Чокаев отмечает, что рассуждения об этнической «чистоте» чеченцев и ингушей ошибочны. По словам ученого, в своем развитии оба народа проделали долгий путь, в результате которого они как вбирали в себя черты других этносов, так и теряли часть своих черт.

В составе современных чеченцев и ингушей этнографы находят значительную долю представителей тюркских, дагестанских, осетинского, грузинского, монгольского, русского народов. Об этом, в частности, свидетельствуют чеченский и ингушский языки, в которых существует заметный процент заимствованных слов и грамматических форм. Но также смело можно говорить и о влияния вайнахского этноса на соседние народы. Например, востоковед Николай Марр писал: «Не скрою, что в горцах Грузии , вместе с ними в хевсурах, пшавах, вижу огрузинившиеся чеченские племена».

Древнейшие кавказцы

Доктор исторических наук профессор Георгий Анчабадзе уверен, что чеченцы — древнейший из коренных народов Кавказа. Он придерживается грузинской историографической традиции, согласно которой братья Кавказ и Лек положили начало двум народам: первый — чечено-ингушский, второй — дагестанский. Потомки братьев впоследствии заселили безлюдные территории Северного Кавказа от гор до устья Волги. Это мнение во многом согласуется с утверждением немецкого ученого Фридриха Блюбенбаха, который писал, что чеченцы имеют кавкасионский антропологический тип, отражающий облик самых первых европеоидов-краманьонцев. Данные археологии также свидетельствуют о том, что древние племена проживали в горах Северного Кавказа еще в бронзовом веке.

Британский историк Чарльз Рекхертон в одной из своих работ уходит от автохтонности чеченцев и делает смелое заявление, что в истоках чеченской культуры числятся хурритская и урартская цивилизации. На родственные, пусть и отдаленные, связи хурритского и современных вайнахских языков указывает, в частности, российский лингвист Сергей Старостин

Этнограф Константин Туманов в книге «О доисторическом языке Закавказья» выдвинул предположение, что знаменитые «ванские надписи» — урартские клинописные тексты — сделаны предками вайнахов. В доказательство древности чеченского народа Туманов приводил огромное количество топонимов. В частности, этнограф обратил внимание, что в языке Урарту охраняемая укрепленная местность или крепость называлась «хой». В том же значении это слово встречается в чечено-ингушской топонимии: хой — село в Чеберлое, которое действительно имело стратегическое значение, преграждая со стороны Дагестана путь в чеберлоевскую котловину.

Народ Ноя Вернемся к самоназванию чеченцев «нохчи». Некоторые исследователи в нем видят прямое указание на имя ветхозаветного патриарха Ноя (в Коране — Нух, в Библии — Ноах). Слово «нохчи» они делят на две части: если первая — «нох» — означает Ной, то вторую — «чи» — следует переводить как «люди» или «народ». На это, в частности, указывал немецкий языковед Адольф Дирр, который говорил, что элемент «чи» в любом слове означает «человек». За примерами далеко ходить не нужно. Чтобы в русском языке обозначить жителей какого-либо города, во многих случаях нам достаточно прибавить окончание «чи» — москвичи, омичи.

Чеченцы — потомки хазар?

Версия о том, что чеченцы являются потомками библейского Ноя, имеет продолжение. Ряд исследователей утверждает, что евреи Хазарского каганата, которых многие называют 13-м коленом Израиля , не исчезли бесследно. Разгромленные киевским князем Святославом Игоревичем в 964 году они ушли в горы Кавказа и там заложили основы чеченского этноса. В частности, часть беженцев после победного похода Святослава встретил в Грузии арабский путешественник Ибн Хаукаль.

В советских архивах сохранилась копия любопытной инструкции НКВД от 1936 года. В документе разъяснялось, что до 30% чеченцев тайно исповедуют религию предков иудаизм и считают остальных чеченцев низкородными чужаками.

Примечательно, что Хазария имеет перевод в чеченском языке — «Красивая страна». Начальник Архивного управления при президенте и правительстве Чеченской Республики Магомед Музаев по этому поводу замечает: «Вполне возможно, что столица Хазарии находилась на нашей территории. Мы должны знать, что Хазария, которая просуществовала на карте 600 лет, являлась самым могущественным государством на востоке Европы».

«Многие древние источники указывают на то, что долина Терека была населена хазарами. В V-VI вв. эта страна называлась Барсилия, и, по мнению византийских хронистов Феофана и Никифора, здесь находилась родина хазар», — писал знаменитый востоковед Лев Гумилев

Некоторые чеченцы до настоящего времени уверены, что являются потомками хазарских евреев. Так, очевидцы рассказывают, что во время Чеченской войны один из лидеров боевиков Шамиль Басаев говорил: «Эта война — реванш за разгром хазар».

Современный российский писатель — чеченец по национальности — Герман Садулаев тоже считает, что некоторые чеченские тейпы — потомки хазар.

Еще один любопытный факт: на самом древнем изображении воина-чеченца, сохранившемся до наших дней, отчетливо видны две шестиконечные звезды израильского царя Давида.