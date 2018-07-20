В горпарке завершается строительство новой дорожки 

Продолжается благоустройство прогулочной зоны в нижнем ярусе майкопского горпарка.
В стадии завершения — строительство новой — третьей — дорожки. Выложенная плиткой дорожка протяженностью 1030 метров даст возможность пешеходам полюбоваться красивым видом на открытый городской бассейн, реку и лесной массив.
Также специалисты заканчивают обустройство лестницы, по которой можно будет подняться с новой — нижней — дорожки на следующий ярус. Таким образом, прогулочная зона в этой части парка значительно расширится.
Мэр Майкопа Андрей Гетманов ставит задачу — завершить все работы в ближайшее время, чтобы до конца теплого сезона майкопчане и гости города успели сполна насладиться пешими прогулками по живописным парковым маршрутам.
Напомним: мероприятия по благоустройству в городском парке проводятся в рамках федерального проекта «Парки малых городов», инициатором которого выступила партия «Единая Россия». Средства выделены на условиях софинансирования из федерального, регионального и местного бюджетов.