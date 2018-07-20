«Лада» взорвалась после тройного ДТП в Тюмени

Три человека получили травмы в результате столкновения трех машин в Тюмени , после которого один из автомобилей загорелся и взорвался. Застрявший в пробке очевидец снял на видео громкий хлопок.

ДТП произошло около семи часов утра в пятницу в районе аквапарка на улице Щербакова, где столкнулись Daewoo Nexia, Hyundai и «Лада-Гранта». Отечественная легковушка после удара загорелась, проезжавшие мимо автолюбители успели вытащить из салона водителя и его пассажиров до того, как прогремел взрыв.

Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь, но движение по улице было затруднено еще пару часов.

Два пассажира получили ушибы мягких тканей головы и после осмотра отправились по домам, а вот водитель был госпитализирован с множественными переломами.