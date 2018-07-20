Волгоградские налоговики презентовали промо-страницу «Налоговое уведомление 2018»

Как сообщает РИА34, представители регионального управления налоговой службы не только рассказали о новшествах, но и провели наглядный урок по пользованию удобным сервисом.

— В Волгоградской области формирование, печать и рассылка налоговых уведомлений началось 16 июля и в ближайшее время налогоплательщики начнут получать их, — рассказал на встрече с журналистами заместитель руководителя УФНС России по Волгоградской области Сергей Медведский . — В этом году срок уплаты прежний — первое декабря. Уведомления будут прихоть по почте, а также в личный кабинет. Чтобы снять большинство вопросов по начислению и уплате налогов, разработан новый сервис «Налоговое уведомление 2018».

Вкладка «Налоговое уведомление 2018» расположена на главной странице сайта ФНС. В разделе налогоплательщики без труда могут узнать, из чего состоит налоговое уведомление. Как быть, если, к примеру, возникли вопросы с его получением или утерей. Также особое внимание уделено изменениям по сравнению с прошлым годом.

— Сервис очень удобен, поскольку, не выходя из дома можно получить информацию о сумме налога за автомобиль, недвижимость или землю и без проблем разобраться, сколько и за что начислено. Не нужно делать лишние звонки, ехать в районную налоговую службу и стоять в очередях, — представляя сервис, рассказал начальник отдела работы с налогоплательщиками Александр Егоров . — К примеру, в разделе из чего состоит уведомление можно не только прочесть справочную информацию, но и наглядно увидеть само сводное уведомление: из чего оно сформировано и за что насчитывается тот или иной налог. Здесь же — регистрационный номер и дата формирования уведомления.

Во второй вкладке подробно рассказывается о часто задаваемых налогоплательщиками вопросах. Что делать, если налоговое уведомление утеряно или его не выдают родственникам. А также представлены вопросы по начислению налогов и применении льгот. Как отмечают в налоговой, службе этот сервис формировался на основе реальных обращений граждан. Именно то, что чем они чаще всего интересуются при уплате налогов.

В следующей вкладке одним кликом можно узнать о нововведениях 2018 года. Основные изменения коснулись нового порядка уплаты НДФЛ. В налоговое уведомление образца 2018 года добавлен еще один налог — налог на доходы физических лиц, исчисленный, но не удержанный налоговыми агентами.

Если раньше такая категория налогоплательщиков была обязана самостоятельно предоставлять в налоговые органы декларацию по форме 3-НДФЛ и уплачивать налог не позднее 15 июля. Теперь, если налоговый агент (организация или индивидуальный предприниматель) сообщил о невозможности удержать налог, представив в инспекцию сведения по форме 2-НДФЛ на конкретное физическое лицо, НДФЛ для оплаты рассчитывают налоговые органы и указывают его в налоговом уведомлении.

Важным является и то, что информация сервиса готовится для каждого конкретного региона и представлено во вкладке «региональные и местные изменения»

— Размеры налоговых ставок, а также налоговые льготы зависят от места нахождения объекта налогообложения, — поясняют УФНС по Волгоградской области. — Поэтому важно ознакомиться с нормативными правовыми актами региональных и муниципальных органов представительной власти действующими в конкретный налоговый период.

В региональном управлении ФНС обращают внимание, что при формировании налогового уведомления ему присваивается регистрационный номер и указывается дата создания. Если у налогоплательщика есть зарегистрированный на сайт ФНС личный кабинет, уведомление после формирования будет появляться именно в нем.

— Уведомление направляется адресату не менее, чем за 30 дней до наступления срока уплаты налогов. Налогоплательщику направляется само налоговое уведомление и квитанции на уплату налогов, — заключили в областной налоговой службе.