Бойцов ВСУ «покосила» новая эпидемия

Речь идет о массовых отравлениях, которые возникли в рядах украинской армии по причине дефицита хлора.

В рядах ВСУ на территории Донбасса фиксируются вспышки заболеваний — а все по причине дефицита хлора и нерегулярного водоснабжения.

«По-прежнему фиксируются вспышки инфекционных заболеваний среди военнослужащих бригады в связи с нерегулярным водоснабжением, а также отсутствием поставок хлора со стороны предприятия «ДнепрАзот»», — цитирует сообщение портал «ПолитНавигатор».

Безсонов также отметил, что по этой причине СБУ ведет проверку действий должностных лиц на предприятии «ДнепрАзот», по причине которых и случился дефицит жидкого хлора, а также произошли массовые отравления с угрозой распространения эпидемии.