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Бойцов ВСУ «покосила» новая эпидемия
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Бойцов ВСУ «покосила» новая эпидемия 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Речь идет о массовых отравлениях, которые возникли в рядах украинской армии по причине дефицита хлора.
В рядах ВСУ на территории Донбасса фиксируются вспышки заболеваний — а все по причине дефицита хлора и нерегулярного водоснабжения.
Как рассказал начальник пресс-службы оборонного ведомства ДНР Даниил Безсонов, многочисленные проверки и инспекции командования ВСУ оказались безуспешными.
«По-прежнему фиксируются вспышки инфекционных заболеваний среди военнослужащих бригады в связи с нерегулярным водоснабжением, а также отсутствием поставок хлора со стороны предприятия «ДнепрАзот»», — цитирует сообщение портал «ПолитНавигатор».
Безсонов также отметил, что по этой причине СБУ ведет проверку действий должностных лиц на предприятии «ДнепрАзот», по причине которых и случился дефицит жидкого хлора, а также произошли массовые отравления с угрозой распространения эпидемии.
Ранее на Украине назвали условия «освобождения» Донбасса.
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