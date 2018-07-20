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В Оренбургской области за полгода уничтожили более 1 тонны мяса
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В Оренбургской области за полгода уничтожили более 1 тонны мяса 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
За шесть месяцев текущего года в Оренбургской области было уничтожено более 1 тонны некачественного или опасного мяса, пишет 56orb.ru со ссылкой на региональный Россельхознадзор.
За этот период в регионе было проведено 208 проверок на предприятиях, занимающихся производством и реализацией мяса и продуктов его переработки.
Было выявлено 184 нарушения в области ветеринарии. Например, в обороте находилась продукция без маркировки, без ветеринарных сопроводительных документов и с истекшим сроком годности. Нарушителей оштрафовали на общую сумму 1,77 млн руб.
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