Глава «Экономбанка», обвиняемый в создании преступного сообщества, проведет под стражей еще 18 месяцев

Суд продлил срок заключения под стражей 41-летнему Матвею Суслову, который обвиняется в создании преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно материалам уголовного дела, руководитель «Экономбанка» создал преступное сообщество с целью хищения денежных средств компании. Группировка осуществляла свою противоправную деятельность на протяжении трех лет (с 2013 по 2016 гг. прим. ред.) путем обмана в сфере кредитования. В общей сложности за все время своего существования банда похитила более миллиарда рублей.

Следствие полагает, что обвиняемый может скрыться от органов предварительного расследования или воспрепятствовать расследованию уголовного дела в случае изменения меры пресечения. Следствие ходатайствовало об изоляции подсудимого от общества и продлении срока содержания под стражей. Позицию стороны поддержала областная прокуратура

«Судья, выслушав представителя прокуратуры области, обвиняемого и его защитника, принял решение об удовлетворении ходатайства следователя, продлив срок содержания под стражей обвиняемому до 18 месяцев», — говорится в постановлении.

Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, до февраля текущего года Суслов находился под домашним арестом. Позже глава банковской организации был переведен в СИЗО

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