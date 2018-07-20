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Госдума рассмотрит законопроект об оплате пенсионерам-северянам проезда на отдых за границу
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Госдума рассмотрит законопроект об оплате пенсионерам-северянам проезда на отдых за границу 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Пенсионерам, проживающим на Крайнем Севере, могут один раз в 2 года компенсировать стоимость проезда к месту отдыха и обратно не только при путешествиях по России, но и за её пределами.
Соответствующий законопроект внес в Госдуму РФ на рассмотрение депутат от фракции КПРФ Владимир Поздняков.
Законопроект предусматривает поправки в статью 34 закона «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Как говорится в пояснительной записке, предлагается изменить условия предоставления компенсации и предусмотреть возможность её получения в случае выбора места отдыха не только на территории Российской Федерации, но и за её пределами, — сообщает «Парламентская газета». Сейчас пенсионеры-северяне не могут в полной мере воспользоваться льготой, прописанной в законе 1993 года. Они не могут выехать за пределы страны, что ставит их в неравное положение с пенсионерами, отдыхающими на территории России.
«Выбор места отдыха пенсионером не должен ограничивать его прав. В данном случае решающее значение для компенсации транспортных расходов имеет цель поездки — отдых, а не место его проведения», — отмечает автор законопроекта.
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