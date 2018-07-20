Вакансии для мам. Как пермячкам с детьми найти работу

Как показала практика и отзывы мам, посещавших форум год назад, это своего рода толчок вперед. Поиск своего призвания сложное и трудоёмкое дело. Форум только первоначальный старт.

Проект «Мама-пчёлка» проходит при поддержке проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» . Цель форума — не только помочь женщинам найти себе работу, а показать на примерах, что возможно многое, поддержать и вдохновить, рассказать о необычной работе для мам.

Помочь определиться с вектором

«Мы точно знаем, что мама может работать не в ущерб семьи, заниматься любимым делом. На форуме в Перми пришли мамы уже посетившие форум год назад, их истории разные, но большинство нашли дело по душе. И для каждой из них форум помог определиться с вектором направления. За такими женщинами мы следим, поддерживаем, помогаем воплотить их проекты в жизнь. История у каждой особенная и подход к ним индивидуальный», — рассказала руководитель и региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья», председатель Региональной общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова

«Я нашла себе работу, хотя у меня маленький ребёнок. В прошлом году мне посчастливилось побывать на форуме «Мама-пчёлка». После него с нами ещё месяц в группе в соцсетях выбирали различные направления заработка. Из них я предпочла работу няней, так как имею педагогическое образование и опыт работы. То есть, дополнительных вложений не потребовалось. Как я нашла желающих? Подала объявление в интеренете. Мне долго никто не звонил… Спустя месяц предложили посидеть с ребёнком раз в неделю на пять часов. Когда я поехала на собеседование, муж не поверил, что у меня что-то получится. Сейчас мы вместе с дочкой работаем уже три раза в неделю по 6-8 часов и имеем стабильный доход. А муж с радостью встречает нас после работы. Плюсы в моей работе — заработок, смена обстановки, уверенность в своих силах», — говорит участница проекта Екатерина Федичева.

Рады всем

«Мне как соавтору проекта очень важно слышать истории мам, которым мы помогли в поисках своего дела. Это может быть разная занятость — от открытия семейного клуба до простой удалённой работы. Но больше всего радует, что им это нравится. Работать с детьми не самое простое дело — всей семье приходится перестраиваться. Дело может быть любым, нет ограничений. Мои дети ходят со мной практически на каждый форум и с гордостью говорят, что мама работает мамой-пчёлкой. Изначально форум был придуман для мам в декрете, но в реальности мы видим, что к нам приходят и бабушки, и мамы взрослых детей, студенты, женщины без детей, бывает и папы заходят. Мы рады всем, без ограничений» — рассказывает соавтор проекта Ирина Вяткина.

После форума началась индивидуальная работа. Организаторы проекта добавляют, что сложно раскрыть каждую участницу всего за четыре часа, поэтому всем желающим предлагают пройти обучающий онлайн— курс, где можно выявить потребности, желания, цели и страхи каждой конкретной мамы, что в дальнейшем поможет определиться им в направлении своей работы.

Также для участниц форума разработали рабочую тетрадь для поиска своего направления в работе. По выполнению заданий из неё начинается марафон в соцсетях. Его можно найти по хэштегу #мамапчелка59.