Баташова выиграла квалификацию на ЧЕ по современнному пятиборью 

В Секешфехерваре (Венгрия) продолжается чемпионат Европы по современному пятиборью. 19 июля состоялась квалификация личных соревнований у женщин. Лучший результат продемонстрировала россиянка Ульяна Баташова, набравшая 1034 очка.
Действующая чемпионка мира Гульназ Губайдуллина, Анна Буряк и Анастасия Васильева также вышли в финал соревнований. Губайдуллина победила в группе А (1023 очка), Буряк стала 13-й в группе B (1015), Васильева — 16-й в группе А (999).
Финал женских соревнований состоится 21 июля.