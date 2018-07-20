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Баташова выиграла квалификацию на ЧЕ по современнному пятиборью
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Баташова выиграла квалификацию на ЧЕ по современнному пятиборью 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Секешфехерваре (Венгрия) продолжается чемпионат Европы по современному пятиборью. 19 июля состоялась квалификация личных соревнований у женщин. Лучший результат продемонстрировала россиянка Ульяна Баташова, набравшая 1034 очка.
Действующая чемпионка мира Гульназ Губайдуллина, Анна Буряк и Анастасия Васильева также вышли в финал соревнований. Губайдуллина победила в группе А (1023 очка), Буряк стала 13-й в группе B (1015), Васильева — 16-й в группе А (999).
Финал женских соревнований состоится 21 июля.
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