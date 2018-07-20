Аэропорт Шереметьево поможет гостям Зимней универсиады-2019 добраться до Красноярска

По условиям соглашения аэропорт Шереметьево обеспечит транспортное обслуживание всех пассажиров, вылетающих на Зимнюю универсиаду-2019. Для участников, направляющихся из Москвы в Красноярск, в аэропорту будут установлены специальные стойки для прохождения регистрации, для иностранцев, делающих пересадку в Шереметьево, будут выделены отдельные коридоры паспортного и таможенного контроля. Всех гостей и участников соревнований будут встречать волонтеры Зимней универсиады-2019. Дополнительную информацию о порядке обслуживания в терминалах аэропорта можно будет получить на приветственных стойках Welcome desk. Кроме того, в терминалах аэропорта появятся информационные баннеры, посвященные Студенческим играм.

Как рассказал руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов , помощь в организации всех этих услуг Международный аэропорт Шереметьево оказывает полностью на безвозмездной основе: «Соглашение поможет нам качественно подготовиться к встрече гостей и участников Зимней универсиады-2019. Ранее мы подписали аналогичное соглашение с Международным аэропортом „Красноярск“. Теперь мы уверены, что гости и участники Студенческих игр на протяжении всего путешествия будут обеспечены высоким уровнем сервиса, полностью соответствующим требованиям Международной федерации студенческого спорта. И уже в августе некоторые гости Форума ФИСУ прибудут в Красноярск через Шереметьево — это отличная возможность протестировать совместную работу».

Дополнительная информация для СМИ: Варвара Кутуева, главный специалист пресс-службы АНО «Дирекция Красноярск-2019», тел. : 8-923-528-2019.