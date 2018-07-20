Установлена личность второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена

По информации МВД, злоумышленником является 24-летний уроженец Кызылординской области республики Арман Кудайбергенов.

Также в правоохранительных органах сообщили приметы подозреваемого: рост 165-170 см, худощавое телосложение; был одет в черную футболку, серые джинсы, обувь черного цвета, носит солнцезащитные очки.

Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.

Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.

20 июля был задержан первый подозреваемый. Им оказался Нуралы Киясов 1994 года рождения. Он уже признал свою вину в совершении убийства.