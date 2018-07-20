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Установлена личность второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена
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Установлена личность второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Казахстанская полиция установила личность второго подозреваемого в убийстве бронзового призера Олимпийских игр 2014 года в Сочи фигуриста Дениса Тена, сообщает "РИА Новости".
По информации МВД, злоумышленником является 24-летний уроженец Кызылординской области республики Арман Кудайбергенов.
Также в правоохранительных органах сообщили приметы подозреваемого: рост 165-170 см, худощавое телосложение; был одет в черную футболку, серые джинсы, обувь черного цвета, носит солнцезащитные очки.
Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.
Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.
20 июля был задержан первый подозреваемый. Им оказался Нуралы Киясов 1994 года рождения. Он уже признал свою вину в совершении убийства.
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алена Савченко поделилась эмоциями от новости о гибели Тена.
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