Статистика: социальное «самочувствие» жителей Башкирии лучше, чем в других регионах

Со слов исследователей, жители республики высоко оценивают

уровень ЖКХ и качество дорог

Уфе на самом высоком уровне обсудили социальные вопросы. В башкирской столице прошёл круглый стол, в котором приняли участие ведущие учёные РАН , Глава Башкирии Рустэм Хамитов , члены республиканского Правительства, руководители министерств и ведомств.

По словам руководителя Центра социологии управления и социальных технологий Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Александра Тихонова, Башкирия — это территория с высоким индексом социального благополучия. Этот индекс — новая разработка социологов для получения «обратной связи» от населения, основанная на данных из открытых источников.

— По данным исследования, социальное «самочувствие» в Башкортостане по целому ряду показателей лучше, чем в других регионах. Жители республики выше, чем население других регионов, оценивают возможности найти работу, сферу ЖКХ, состояние дорожного хозяйства и другие экономические, социальные и культурные аспекты, — заявил Тихонов.