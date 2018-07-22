Статистика: социальное «самочувствие» жителей Башкирии лучше, чем в других регионах 

Со слов исследователей, жители республики высоко оценивают
уровень ЖКХ и качество дорог
В Уфе на самом высоком уровне обсудили социальные вопросы. В башкирской столице прошёл круглый стол, в котором приняли участие ведущие учёные РАН, Глава Башкирии Рустэм Хамитов, члены республиканского Правительства, руководители министерств и ведомств.
По словам руководителя Центра социологии управления и социальных технологий Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Александра Тихонова, Башкирия — это территория с высоким индексом социального благополучия. Этот индекс — новая разработка социологов для получения «обратной связи» от населения, основанная на данных из открытых источников.
— По данным исследования, социальное «самочувствие» в Башкортостане по целому ряду показателей лучше, чем в других регионах. Жители республики выше, чем население других регионов, оценивают возможности найти работу, сферу ЖКХ, состояние дорожного хозяйства и другие экономические, социальные и культурные аспекты, — заявил Тихонов.