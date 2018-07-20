Россия после Чемпионата: Здравствуй, грусть

Несколько мужчин в желто-синих бразильских футболках смеются, как будто самые захватывающие матчи у них еще впереди, один из них договаривается с официантом-узбеком из уличного кафе о продаже своей национальной футболки. «Ошен карашо!» — радуется бразилец, что может произнести пару слов по-русски. Чемпионат мира в России закончился, на Никольской улице в Москве собрались последние самые стойкие болельщики, в основном южноамериканцы.

Но даже и последние гости праздника больше не поют. Трем тяжело дышащим от жары и пива хорватам, судя по всему, еще не удалось утопить в пиве свою боль о проигранном финале. Но на лица большинства других фанатов уже лег серый налет — немного усталости, немного печали. Грусть разлилась в воздухе, ЧМ-блюз.

Назад к серым будням

Чемпионат мира по футболу в России закончился, шеф ФИФА Джанни Инфантино (Gianni Infantino) отпраздновал его как лучший из всех проводившихся до сих пор, а для Владимира Путина главное, что он прошел без инцидентов. Что не совсем так. В начале турнира таксист-киргиз въехал на своей машине в скопление людей, голый юноша бросился с балкона на группу аргентинских болельщиков и при этом погиб сам. Но в остальном, с точки зрения безопасности, чемпионат прошел успешно — не было ни взрывов, ни массовых драк.

И даже когда во время финального матча четыре переодетых охранниками активистов панк-рок-группы Pussy Riot выбежали на поле, эта политическая акция протеста выглядела красиво: посмотрите, в Москве даже озорники, выбегающие на футбольное поле, носят нарядную полицейскую форму. Но тем отвратительней выглядел затем допрос задержанных. Ответственный полицейский офицер орал, чтобы активистам надели наручники, и громко сокрушался о том, что сейчас не 1937 год, когда кровавые сталинские чистки достигли своего апогея.

Еще до турнира было ясно, что российские органы безопасности не допустят кровавых атак российских боевых спортгрупп на английских болельщиков, чего опасались многие британские медиа. Правда, в обычное время среднестатистическое количество убийств в России приблизительно в девять раз выше чем, например, в Германии , но болельщики Чемпионата ничего подобного не заметили. «Организация была намного лучше, чем в Бразилии , — говорит Хавьер, молодой аргентинец. — Многие европейцы рассказывали мне, что боялись приезжать в Россию. Я этого не понимаю». По его мнению, Россия совершенно безопасная страна. С пропагандистской точки зрения, чемпионат был еще одним успехом организаторов.

Стереотипы и недоразумения

В том числе и потому, что страна-хозяйка предоставила болельщикам бесплатные билеты в спальные вагоны для переезда из одного места проведения матчей в другое. Владимир Путин рад, что зарубежные фанаты, которых он назвал «народными журналистами», через Фейсбук и Инстаграм устранили многие стереотипные представления о России. А какие стереотипные представления о России существуют?

Россияне, например, убеждены, что за границей все думают, будто по российским городам разгуливают медведи. Судя по дебатам в социальных сетях, многие россияне считают теперь, что иностранцы после Чемпионата считают русских женщин доступными.

Но даже такие мемы способствовали улучшению имиджа России. «Москва и другие места проведения игр стали витринами России, — сказал пиар-эксперт Альберт Истомин нашей газете. — Сотни тысяч иностранцев не увидели ни полицейского государства, ни бедности, а только толпы красивых девушек, дешевое пиво и бесконечный праздник». По его мнению, Россия и ассоциирующиеся с ней удовольствия могут в будущем в некоторой степени ослабить воздействие отрицательной информации в СМИ о стране и ее политике.

Однако что-то не видно было иностранцев, которые после конца чемпионата ходили бы по Москве в футболках с изображением Путина. Развлечения, пиво и девушки не сделали из иностранного футбольного фаната сторонника аннексии Крыма . Политика и футбол во время ЧМ, как правило, шли параллельно и независимо друг к другу. В том числе и потому, что у русских и иностранцев не хватало запаса общих слов, чтобы дискутировать о тайном всемирном заговоре или о демократии. «Моей главной проблемой был язык, — жалуется аргентинец Хавьер. — Лишь немногие русские прилично говорят по-английски». Также как и его пять товарищей, говорящих только по-испански.

Россия и мир пили за здоровье друг друга, хлопали друг друга по плечам, целовались, но разговаривали редко. По оценкам от 630 до 700 тысяч иностранцев приехало на чемпионат в Россию, точнее в Москву и в десять других мест проведения матчей, где в общей сложности живут 26,3 миллиона россиян. Сколько их них и каким образом общались с иностранцами, неизвестно. Но остальные 120 миллионов, в том числе жители Сибири и Дальнего Востока, видели футбол и фанатов только по телевизору.

Быстрее, выше, дальше!

Этот турнир был просто слишком мал для огромной России. И кроме жадных до веселья фанатов он не принес стране ни моды, ни музыки и ни идей, которые бы ей еще не были известны. «Мы больше не живем в 1957 году, когда во время международного фестиваля молодежи русские впервые могли свободно общаться с приехавшими иностранцами», — говорит политолог Юрий Коргонюк.