Инспекторы задержали на Великой в лодке нетрезвых граждан

Трое граждан находились в 6 утра 19 июля на борту маломерного судна на водах Великой напротив ТЭЦ. Катер находился в дрейфе.

«Согласно правилам плавания по внутренним водным путям РФ , судно в дрейфе является судном на ходу, — пояснила Екатерина Суворова , государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области ». Она добавила, что при проверке выяснилось, что у граждан отсутствуют документы на право владения, пользования и управления указанным судном. Государственным инспектором по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» маломерное судно было отбуксировано к берегу для передачи его владельцу.

Данный случай не повлек за собой никаких последствий, так как четко и слаженно сработали спасательные службы Псковской области, работники ГИМС по Псковской области и сотрудники УМВД России по Псковской области.

В ГИМС напоминают, что согласно части 2 статьи 11.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передача управления судном лицу, не имеющему права управления, влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 2000 рублей».

В ходе рейдов и патрулирований по состоянию на 19 июля 2018 года государственными инспекторами по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» составлено 203 протокола об административных правонарушениях. Наиболее частыми нарушениями являются: нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления.