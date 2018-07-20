Посылку с сильнодействующими анаболическими стероидами задержали на таможне в Сочи 

Краснодар. 20 июля — Новая Кубань. Почтовое отправление было выявлено сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков (ОБКН) Сочинской таможни. Посылка пришла из Республики Беларусь. Получил её 24-летний житель Сочи.
Сразу после вручения молодого человека задержали.
Установлено, что в посылке находились препараты анаболического ряда, в составе которых содержатся сильнодействующие вещества — анаболические стероиды (1-тестостерон, оксандролон, станозолол). Общая масса запрещенных препаратов составила 106,2 г.
Получатель пояснил, что заказал препараты через интернет для личного пользования. С помощью их употребления он планировал улучшить свои спортивные показатели, так как занимается тяжелой атлетикой.
В пресс-службе Южного таможенного управления сообщили о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.226.1 УК РФ (Незаконное перемещение сильнодействующих веществ).