Посылку с сильнодействующими анаболическими стероидами задержали на таможне в Сочи

Краснодар . 20 июля — Новая Кубань. Почтовое отправление было выявлено сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков (ОБКН) Сочинской таможни. Посылка пришла из Республики Беларусь . Получил её 24-летний житель Сочи

Сразу после вручения молодого человека задержали.

Установлено, что в посылке находились препараты анаболического ряда, в составе которых содержатся сильнодействующие вещества — анаболические стероиды (1-тестостерон, оксандролон, станозолол). Общая масса запрещенных препаратов составила 106,2 г.

Получатель пояснил, что заказал препараты через интернет для личного пользования. С помощью их употребления он планировал улучшить свои спортивные показатели, так как занимается тяжелой атлетикой.