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Посылку с сильнодействующими анаболическими стероидами задержали на таможне в Сочи
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Посылку с сильнодействующими анаболическими стероидами задержали на таможне в Сочи 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 июля — Новая Кубань. Почтовое отправление было выявлено сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков (ОБКН) Сочинской таможни. Посылка пришла из Республики Беларусь. Получил её 24-летний житель Сочи.
Сразу после вручения молодого человека задержали.
Установлено, что в посылке находились препараты анаболического ряда, в составе которых содержатся сильнодействующие вещества — анаболические стероиды (1-тестостерон, оксандролон, станозолол). Общая масса запрещенных препаратов составила 106,2 г.
Получатель пояснил, что заказал препараты через интернет для личного пользования. С помощью их употребления он планировал улучшить свои спортивные показатели, так как занимается тяжелой атлетикой.
В пресс-службе Южного таможенного управления сообщили о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.226.1 УК РФ (Незаконное перемещение сильнодействующих веществ).
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