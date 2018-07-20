Роман Курцын в трейлере «СуперБобровы: Народные мстители» 

Вышел первый трейлер продолжения фантастической комедии «СуперБобровы». К оригинальному актерскому составу примкнул Роман Курцын, звезда фильмов «Крым» и «Я худею».
Главные герои первой части — безумная семейка Бобровых, получившая суперспособоности от упавшего метеорита, возвращаются на большие экраны. На этот раз супергерои «отечественного разлива» сталкиваются со злодеем планетарного масштаба, но сила родственных связей и любовь, как обычно, всех спасут.
К своим ролям вернутся Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Даниил Вахрушев, Роман Мадянов и Владимир Толоконников.
«СуперБобровы: Народные мстители» в кино с 1 ноября.