Дорога Салехард — Надым может быть сдана раньше срока

Уже построено 170 километров дороги, примерно столько же осталось. Открытие движения запланировано на 2021 год, однако главы регионов договорились сделать все от них зависящее, чтобы это случилось раньше. В этом и других вопросах есть полное взаимопонимание.

«С Александром Викторовичем Моором обсуждали, он полностью поддерживает, мы будем добавлять ресурсы на эту программу и ускорять строительство. Я думаю, мы все этого ждем, это совсем другое качество жизни для нас всех, для жителей Аксарки, Харпа, Лабытнанги и Салехарда», — сказал временно исполняющий обязанности руководителя Ямала Дмитрий Артюхов.

Вместе с жителями западной части Ямала дорогу ждут предприятия топливно-энергетического комплекса и сельхозпроизводители Тюменской области. Трасса Надым — Салехард — это еще и часть транспортного направления Север — Юг. Через порт Сабетта появится возможность экспорта углеводородов и сельскохозяйственной продукции в Азию. Также по программе «Сотрудничество» ведется строительство объездной дороги в Надыме.

Всего на дороги Ямала программой «Сотрудничество» предусмотрена рекордная сумма — 9,5 миллиарда рублей.