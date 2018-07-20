В Госдуме предложили увеличить к 2030 г. протяженность федеральных дорог в России до 100 тыс. км

«Комитет поддерживает программу, которая есть сегодня у Минтранса и еще не окончательно утверждена правительством РФ . Но мы считаем, что этого недостаточно. На уровне правительства нужно быстрее утверждать программу развития дорог и региональных, и федеральных. Мы считаем, что федеральных дорог должно быть не менее 100 тыс. км в России к 2030 г.», — заявил Е. Москвичев.

Он подчеркнул, что федеральные дороги должны быть основными коридорами как для связей областных центров с Москвой , так и для международного сотрудничества.

«Нам надо развивать и региональные дороги, и международные коридоры, а самое основное: приграничные субъекты должны работать с приграничными территориями других стран как по торговле, так и по туризму. Россия должна стать не просто экспортной страной, а экспортно-транзитной страной», — добавил депутат.