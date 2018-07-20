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В Госдуме предложили увеличить к 2030 г. протяженность федеральных дорог в России до 100 тыс. км
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В Госдуме предложили увеличить к 2030 г. протяженность федеральных дорог в России до 100 тыс. км 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил с инициативой увеличить к 2030 г. протяженность федеральных дорог в РФ до 100 тыс. км. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Комитет поддерживает программу, которая есть сегодня у Минтранса и еще не окончательно утверждена правительством РФ. Но мы считаем, что этого недостаточно. На уровне правительства нужно быстрее утверждать программу развития дорог и региональных, и федеральных. Мы считаем, что федеральных дорог должно быть не менее 100 тыс. км в России к 2030 г.», — заявил Е. Москвичев.
Он подчеркнул, что федеральные дороги должны быть основными коридорами как для связей областных центров с Москвой, так и для международного сотрудничества.
«Нам надо развивать и региональные дороги, и международные коридоры, а самое основное: приграничные субъекты должны работать с приграничными территориями других стран как по торговле, так и по туризму. Россия должна стать не просто экспортной страной, а экспортно-транзитной страной», — добавил депутат.
Ранее СМИ сообщали, что к 2031 г. протяженность федеральных трасс вырастет более чем на треть — в настоящее время она составляет чуть больше 50 тыс. км. В Федеральном дорожном агентстве отметили, что это позволит отремонтировать дороги и улучшить качество их покрытия.
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