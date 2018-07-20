По номеру 112 уральцы могут получить экстренную психологическую помощь

В составе каждой дежурной смены Центра обработки вызовов Системы-112 в круглосуточном режиме работают профессиональные психологи, специально подготовленные к оказанию экстренной дистанционной помощи людям, находящимся в кризисной ситуации.

Как рассказала начальник отдела лингвистической и психологической поддержки Территориального центра мониторинга Александра Мехоношина, специалисты, оказывающие данную помощь, регулярно проходят дополнительное обучение по курсу психологического консультирования абонентов в состоянии кризиса. Весной текущего года между Территориальным центром мониторинга и Центром социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост» было подписано соглашение о взаимодействии в области оказания информационной и экстренной психологической помощи населению Свердловской области при обращении на единый номер 112.

Как отметила Александра Мехоношина, обмен опытом между специалистами-психологами крайне важен для повышения квалификации и профессиональных навыков работников центра.

«Работа по оказанию дистанционной психологической поддержки, чаще всего в неотложном режиме, предъявляет повышенные требования к качеству подготовки психологов, обязывает специалистов постоянно совершенствовать свои навыки и умения. Опыт работ коллег смежных структур для нас особенно полезен», — сказала она. По словам Александры Механошиной,

Отметим, обеспечение дистанционной поддержки человеку, позвонившему на единый номер службы спасения, является одной из основных задач системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб, определенных российским законодательством.

Напомним, по номеру «112» уральцы могут сообщать о пожарах, ДТП, правонарушениях или иных обстоятельствах, в том числе на дороге, при которых необходимо экстренная помощь спасательных служб, медработников или сотрудников полиции. Данная система создана, прежде всего, для сокращения сроков реагирования на обращения граждан, позволяя передавать информацию о происшествии одновременно всем задействованным экстренным службам. Максимальное время обработки оператором Системы-112 одного звонка, начиная от соединения вызова и заканчивая передачей сообщения компетентным службам, составляет 75 секунд. В составе дежурной бригады диспетчеров Центра обработки вызовов помимо штатных психологов, всегда есть специалисты, владеющие несколькими иностранными языкам.