Автограф Арнольда Шварценеггера выставили на электронный аукцион в Австрии

Шварценеггер регулярно посещает свою историческую родину и принимает участие во множестве мероприятий. Во время своего визита в Вену в мае этого года он выступил на всемирном саммите в поддержку защиты климата, а также оставил автограф на городском трамвае. Руководство столичного транспорта приняло решение продать на аукционе автограф актера, а вырученную сумму направить на благотворительную программу по охране вымирающего вида черепах, проживающих в австрийском национальном парке «Донау-Ауэн».

Устроители торгов отслоили с трамвая фрагмент пленки с изображением и автографом актера, поместили его на алюминиевую поверхность и выставили на электронные торги. Начальная цена лота составляет €100. Аукцион продлится до 27 июля.