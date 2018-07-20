Автограф Арнольда Шварценеггера выставили на электронный аукцион в Австрии 

ВЕНА, 20 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. На торги в Австрии выставлен автограф Арнольда Шварценеггера, который он оставил на венском трамвае. Об этом сообщили в аукционном доме Dorotheum.
Шварценеггер регулярно посещает свою историческую родину и принимает участие во множестве мероприятий. Во время своего визита в Вену в мае этого года он выступил на всемирном саммите в поддержку защиты климата, а также оставил автограф на городском трамвае. Руководство столичного транспорта приняло решение продать на аукционе автограф актера, а вырученную сумму направить на благотворительную программу по охране вымирающего вида черепах, проживающих в австрийском национальном парке «Донау-Ауэн».
Устроители торгов отслоили с трамвая фрагмент пленки с изображением и автографом актера, поместили его на алюминиевую поверхность и выставили на электронные торги. Начальная цена лота составляет €100. Аукцион продлится до 27 июля.
Арнольд Шварценеггер родился в 1947 году в деревне Таль недалеко города Грац, столицы федеральной земли Штирия. После переезда в США он получил американское гражданство, но сохранил австрийское. Актер регулярно посещает свою родину, участвует во многих массовых мероприятиях и хорошо знаком с политической элитой Австрии.